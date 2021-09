Amministrative 2021 .ex comunale aggredisce un ragazzo

San tammaro. Campagna elettorale infuocata. Ex consigliere comunale aggredisce un ragazzo.

Pubblicità elettorale

Momenti di panico vissuti ieri sera a San tammaro quando un ex consigliere comunale di maggioranza, ora candidato nuovamente, ha aggredito un giovane di San Tammaro. I soliti ben informati raccontano che tra lex consigliere comunale ed il giovane vittima dell’aggressione c’erano già delle vecchie ruggini dovute a passati contenziosi di quando il giovane lavorava per l’ex consigliere comunale. Dopo l’aggressione subita il giovane A. F. ha chiesto assistenza presso il locale nosocomio di S. Maria XV e successivamente sporto denuncia querela nei confronti del candidato D.G..

Raggiunto telefonicamente il giovane aggredito è apparso molto scosso e traumatizzato e ha dichiarato: “non mi immaginavo una cosa del genere, sono pessimi esempi che vengono dalla politica e soprattutto da chi vorrebbe amministrare San tammaro, sono deluso perché non ho ricevuto neanche un messaggio di scusa”.