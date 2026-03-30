Amministrative 2026. I primi nomi dei candidati sindaco

Nicola Belardo, 36 anni, due volte consigliere comunale d’opposizione è ufficialmente candidato a sindaco di Capodrise. Guiderà una compagine che rappresenta il punto di equilibrio tra una nuova classe dirigente e un gruppo esperto di amministratori. A formalizzare la sua discesa in campo è stato lo stesso Belardo. «Capodrise ha bisogno di qualcosa di diverso, non delle solite ‘accozzaglie’, ma di un progetto che ha una visione del paese chiara che punti ad affrontare le emergenze di oggi e che non si propone utopici libri dei sogni che si realizzerebbero un domani che non arriverà mai – ha evidenziato Belardo – ringrazio tutti gli amici che hanno raccolto questa sfida e che sono al mio fianco in questo grande sogno: dare finalmente a Capodrise stabilità e un governo che sappia essere l’interfaccia reale dei cittadini e non solo quella di un gruppo ristretto di persone. Nelle prossime ore presenterò simbolo e squadra in un’iniziativa pubblica che segnerà l’inizio della campagna elettorale».