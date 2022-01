ANCHE IL TERZO OPEN DAY ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO” HA RISCOSSO UN NOTEVOLE SUCCESSO

Caserta. Anche il terzo appuntamento con i docenti dell’Istituto “Terra di Lavoro” per l’Open Day, ha riscosso un notevole successo. Infatti è particolarmente soddisfatta la Preside Emilia Nocerino che con il team dell’orientamento coordinato dalla prof.ssa Maria Straniero ha illustrato ai futuri allievi con le loro famiglie, l’operato dei vari indirizzi, ovvero S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali), presente nel nostro istituto da decenni, una realtà più che consolidata, Grafica e Comunicazione, R.I.M. (Relazioni internazionali per il Marketing), A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing), l’indirizzo Sportivo, l’indirizzo Turistico ed il Liceo Musicale primo ad essere istituito a Caserta. Tutti indirizzi –evidenzia la vice-preside Brunella Arena – che oltre all’accesso a tutte le facoltà universitarie, consente notevoli sbocchi per la libera professione e per il lavoro dipendente, formando i migliori professionisti. Questi Open Day – sottolinea ancora una volta la Preside Emilia Nocerino – dimostrano come il nostro Istituto è sempre aperto al territorio e come sono molteplici gli sbocchi nel mondo del lavoro, programmatore, calciatore, dirigente, grafico, musicista, operatore turistico: non importa quale sia il lavoro dei propri sogni, l’importante è scegliere la scuola che aiuti a trasformare i sogni in realtà e il nostro Istituto permetterà certamente ai futuri studenti di realizzarli