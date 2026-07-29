Paura sulla Nola-Villa Literno. Scoppia pneumatico ad auto in transito

Nella serata del 28 Luglio 2026, verso le ore 20:30, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, sono intervenute sulla Nola-Villa Literno , nei pressi dell’uscita di Gricignano, per un incidente stradale con solo un’autovettura coinvolta. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo che, a causa dello scoppio di un pneumatico, aveva urtato in vari punti della carreggiata finendo la sua corsa in mezzo alla sede stradale , con i suoi cinque occupanti incastrati e feriti all’interno dell’ abitacolo. I Vigili del Fuoco immediatamente hanno estratto le persone ferite tagliando le lamiere con il gruppo oleodinamico in dotazione e consegnandole alle cure del 118 presente sul posto con cinque ambulanze. Successivamente I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per il suo recupero.

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