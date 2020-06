Ancora gatti spariti a Casolla (Caserta). Nuova denuncia dell’Associazione Nati Liberi

CASERTA – E’ successo di nuovo. Stavolta è toccato a due gatti buonissimi appartenenti ad una colonia felina di Via Croce. I due docili gatti erano stanziali nella piazzetta Mattia Ricca, dove non arrecavano alcun fastidio. Le voci di paese confermano che la mano è sempre la stessa, ovvero quella di colui che ha già sterminato la colonia dei gatti di Via Brignola.

Il tutto avviene sempre di notte quando il vigliacco cittadino sa di non poter essere visto da nessuno. Poi, però, si sa, il desiderio di vantarsi del misfatto è più forte e, quindi, la conferma della sua colpevolezza si diffonde. “L’omertà in centri così piccoli è forte” – riferisce la Presidente dell’Associazione Nati Liberi e Garante dei diritti degli animali della Città di Caserta, avv. Alessandra Pratticò – “perché tutti si conoscono e tutti hanno interessi coincidenti, ma ciò non toglie che, ancora una volta, qualcuno ha parlato, confermando i sospetti che abbiamo da sempre ed aggiungendo che l’intento criminale era stato anche preannunciato proprio dal colpevole.

Procederemo di nuovo, come già fatto per i gatti di Via Brignola, a presentare denuncia alle Autorità competenti, confidando che la giustizia faccia il suo corso.” (in foto, Pantera, uno dei gatti scomparsi).