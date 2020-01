Ancora un medico del 118 aggredito. È il terzo episodio in 48 ore

NAPOLI – Ancora un medico aggredito, è il terzo episodio in 48 ore. La pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate ne ha dato la notizia. Il fatto è avvenuto davanti all’ospedale San Giovanni Bosco. La vittima, una dottoressa del 118, è stata insultata e strattonata da un paziente psichiatrico. Ad aiutarla, secondo quanto lei stessa racconta, alcune persone presenti, anche parenti dei ricoverati.

“Lo avevo portato dentro per il colloquio con la collega psichiatra, è uscito eludendo ogni controllo, l’ho rincorso, mi ha visto e mi ha afferrata per un polso trascinandomi verso l’ambulanza – racconta la dottoressa aggredita – mi sono liberata con forza e poiché ho visto che ero da sola, gli ho dato le spalle per scappare dentro il nosocomio, lui mi ha afferrata per la giacca facendomi perdere l’equilibrio. Per fortuna i presenti – parenti dei ricoverati – mi hanno aiutato a rialzarmi e mi hanno difeso da ulteriori attacchi“.