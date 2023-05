Andrea Delogu al Teatro Ricciardi domenica con 40 e sto

Andrea Delogu reduce del successo del Primafestival 2023 a Sanremo arriva al Teatro Ricciardi con il suo spettacolo domenica 14 maggio alle ore 18.30. 40 e sto è lo show che racconta le donne alla soglia dei quarant’anni, tra crisi, rinascita e battaglie contro i luoghi comuni. Solo due tappe in tutta la Campania e il teatro capuano ospita la messa in scena nata da un’idea della presentatrice radiofonica, con il testo scritto insieme a Rossella Rizzi, Giovanna Salvatori, Alberto Caviglia e la regia di Enrico Zaccheo. << In questo sorprendente viaggio – dice il regista – Andrea si mette a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi>>. Dal 2018 Andrea Delogu conduce un programma su Radio2, nel 2022 ha presentato insieme a Stefano De Martino il Tim Summer HIts. Durante l’ultimo festival di Sanremo conduce il primo format dedicato a tutte le news e anticipazioni sulla kermesse della canzone italiana.