Anita Pietra a Scenari di letteratura

PROSEGUE “SCENARI DI LETTERATURA” A PALAZZO CAVALCANTI CON UN NUOVO EPISODIO DI “BIRDLAND’S TALES. INCONTRI D’AUTORE” PER CULTURA NAPOLI 2026

Dopo l’evento d’inaugurazione con Alberto Ibba, domani Anita Pietra sarà ospite della serata nel momento dedicato al talk

Domani, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 18.00, nella Casa della Cultura di , in Via Toledo 348 a Napoli, andrà in scena una nuova puntata del format “Birdland’s Tales. Incontri d’autore” a cura dell’Associazione culturale Luna di Seta, firmato da Massimo Piccolo, nell’ambito della rassegna di Letteratura, promossa dal Comune di Napoli (primo esito dell’avviso pubblico Cultura Napoli 2026) e pensata per costruire un palinsesto di eventi, in cui musica e letteratura diventano strumenti di dialogo, confronto e conoscenza.

Il format Birdland’s Tales, scritto e diretto dall’autore e regista Massimo Piccolo, è pensato come una serie dal vivo a episodi, tra narrazione e musica e vede in scena le voci narranti di Claudia Di Rienzo e Massimo Piccolo con la partecipazione di Roberta D’Ovidio. Francesco Marziani al piano ed Enrico Valanzuolo alla tromba condurranno la parte musicale accompagnando la voce di Adriana Cardinale.

Nel secondo episodio gli autori interpretati e raccontati sul palco saranno Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote e Italo Calvino, mentre nel momento talk che lascerà spazio al dialogo critico, con Mario Volpe e Annamaria Pianese alla conduzione, dopo Alberto Ibba sarà la volta di Anita Pietra, altro importante nome del panorama editoriale, che analizzerà i grandi classici per interrogare il presente attraverso temi universali.

Il prossimo appuntamento con Birdland’s Tales, a cui verrà affidata la conclusione del ciclo di incontri “Scenari”, sarà mercoledì 15 aprile per una puntata interamente dedicata alla fiaba tra archetipi e tradizione napoletana, con ospiti Francesco Muzzopappa e Agnese Palumbo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti