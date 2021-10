Anna e Carmine. Una coppia d’oro. Oggi festeggiano 50 anni di vita insieme

Maddaloni. “Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte, sempre con la stessa persona.” Sarà questo il segreto che ha portato Anna Troisi e Carmine Tramontano a tagliare questo fatidico traguardo?

Infatti, oggi, 25 ottobre, è un giorno speciale per Anna e Carmine: 50 anni fa, in questa data, si giuravano amore eterno unendosi in matrimonio. E oggi, insieme, uniti ed innamorati ora come allora, festeggiano 50 anni di vita insieme. Una preziosa rarità di questi tempi. La giovane coppia di allora, titolare in città di un noto negozio di abbigliamento, ha oggi intorno a sé una gran bella famiglia. Tre figli, Luisa, Rosaria e Alfonso e 6 nipoti, unitamente all’affetto di parenti ed amici augurano ad Anna e Carmine che il lungo percorso iniziato 50 anni fa continui con tante altre gioie e soddisfazioni. E che il loro sorriso, che brilla come l’oro che contraddistingue questo anniversario li aiuti ad affrontare le tante difficoltà della vita ma anche gli innumerevoli momenti di serenità.