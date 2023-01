Anna Maria Zoppi presenta il suo nuovo libro: Non mi avrai

Non mi avrai di Anna Maria Zoppi

Casal di Principe – Sabato pomeriggio alle ore 17.00 nella sala consiliare del Comune di Casal di Principe sarà presentato il libro di Anna Maria Zoppi dal titolo Non mi avrai.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco del comune dell’agro aversano, Renato Natale; seguiranno gli interventi di Angela Maffeo, presidente provinciale della LILT, Nicola Pedana, oncologo, Giuseppe Vozza, editore, e l’autrice del libro. Marisa Diana, assessore alla Pubblica Istruzione, modererà l’intero incontro, durante il quale Elisa Corvino leggerà alcuni brani del libro.

Anna Maria Zoppi con Non mi avrai affronta il delicato argomento del tumore della mammella al seno. Ci parla di una giovane donna che all’improvviso è avviluppata in questo dramma che non solo è dramma fisico, ma anche e soprattutto dramma psicologico avente ripercussioni anche sull’intera famiglia. Ma un po’ alla volta, grazie soprattutto all’aiuto di un suo amico medico, riesce a superare le difficoltà quotidiane e a valorizzare sempre più il rapporto con tutte le persone che conosce, iniziando dal marito e dalla figlia.Acquistata fiducia in sé stesso riesce ad affrontare a viso aperto quel silenzioso nemico che si è incuneato nel suo corpo fino a sconfiggerlo.

Anna Maria Zoppi, che con Non mi avrai pubblicato con Giuseppe Vozza Editore è al suo secondo libro, il primo ha per titolo Non ne sapevo niente, è un’affermata artista casalese, che da qualche anno sta sperimentando l’arte della scrittura, in aggiunta alla sua vena artistica nel mondo della pittura.