Antonio Rossi MPC: “Attiva mail per segnalazioni dei cittadini”

“Allo stato emergenziale in cui si trova la città di Caserta per le conseguenze di una gestione dei lavori stradali che risulta essere stata incapace di prevedere un piano di traffico e ztl coordinato ed adeguato alle esigenze correlate ai lavori in corso, il Movimento Popolare per Caserta, ha istituito un apposito indirizzo email ( [email protected] ) per segnalare disagi, dissesti del manto stradale, buche, carenza della segnaletica orizzontale, ogni elemento utile a sollecitare l’amministrazione comunale verso l’adozione tempestiva degli opportuni provvedimenti per restituire sicurezza alle strade della città di Caserta – così il responsabile cittadinoche ha precisato –