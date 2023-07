Anziana truffata da un 28enne

La Polizia Stradale di Caserta Nord, nel corso dei controlli lungo le arterie autostradali, nel percorrere la carreggiata sud dell’A/1 all’altezza del territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere, controllando la vettura di un 28enne in transito verso Napoli, ha scoperto il ragazzo in possesso di circa 3000 euro.

Attraverso il biglietto autostradale che accertava con sicurezza da dove provenisse il giovane.

Si è così scoperto che il ragazzo aveva “truffato” un’anziana coppia di coniugi in un comune del bresciano.

L’anziana donna era stata ingannata telefonicamente da una persona che spacciandosi avvocato del figlio chiedeva soldi in cambio.

La polizia stradale di Caserta insieme alla stazione dei Carabinieri di Capriolo in provincia di Brescia, ha incastrato il ragazzo – riconosciuto dalla donna – e lo ha tratto in arresto per truffa pluriaggravata .