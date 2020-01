Apertura FDA Space in Piazza Duomo ad Aversa

AVERSA – Sabato pomeriggio, 18 gennaio 2020, con inizio alle ore 17:00, aprirà i battenti l’FDA Space, uno spazio dedicato ad eventi e cultura situato in Piazza Duomo ad Aversa (CE), ideato dalla FDA Eventi di Federica D’Angelo con la partnership di Madame Dorè, Fashion Lab, Mungiguerra, Rossella Migliore, My Creative Lab, Mambolandia, Compagnia Saltimbanchi, Wish Oggettistica, Compagnia della Bellezza, Bottega Floris e DJ Maurizio de Donato.

L’FDA Space vuole proporsi non solo come “quartier generale” dell’organizzazione di eventi, ma come un vero e proprio spazio adibito alla cultura per tutte le età. Situata nel cuore della cittadina cardine dell’agro aversano, l’FDA Space si propone l’obiettivo di avvicinare grandi e piccini alla bellezza dell’arte, della musica e del teatro.



Il pomeriggio di domani proporrà infatti due diversi eventi: il primo, alle ore 17:00, è “Il divertimento pensato per loro”, due ore di spettacoli pieni di allegria, divertimento e spensieratezza dedicato ai più piccoli; alle ore 19:00 ci sarà invece “Il divertimento pensato per te”, con eventi e rappresentazioni dedicati agli adulti. L’ingresso è gratuito, vi aspettiamo per una festa pensata per tutti.