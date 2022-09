APP Unico Campania, abbonamento gratuito provvisorio per studenti.

Pubblicità elettorale

Caserta. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il ritorno fra i banchi di scuola riporta gli studenti a viaggiare. In merito alla richiesta di abbonamento gratuito presentata dai medesimi, segue il post pubblicato ieri dal vicesindaco di Caserta, Emiliano Casale : “Si comunica agli studenti che hanno fatto richiesta di un abbonamento gratuito e che non hanno ancora ricevuto la mail di validazione che, a partire da domani, sarà disponibile sulla APP un abbonamento provvisorio che consentirà loro di viaggiare in attesa della validazione della tessera.

Tale abbonamento sarà reso disponibile sull’app Unico Campania, nella sezione I MIEI TITOLI, entrando con l’account dello studente.

Per poter visualizzare l’abbonamento gratuito studenti ne I miei titoli – sia quello provvisorio che quello definitivo – E’ NECESSARIO – precisa – creare un account a nome dello studente e scaricare l’APP sul telefono dello studente. ATTENZIONE: L’ abbonamento provvisorio non equivale alla approvazione della pratica.

Pertanto, una volta ricevuta la mail di validazione, si dovrà provvedere subito al pagamento per avere l’abbonamento definitivo, visto che quello provvisorio verrà disattivato”.