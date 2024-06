APPALTI,ESTORSIONI E TRAFFICO DI DROGA

La Situazione Attuale

La criminalità organizzata nella provincia di Caserta continua a rappresentare una sfida significativa per le autorità locali e nazionali. Secondo la relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) relativa al primo semestre del 2023, i clan camorristici locali, in particolare i Casalesi, continuano a dominare attraverso un sistema complesso di attività illecite e infiltrazioni nella vita pubblica.

Zone di Influenza

Il clan dei Casalesi, suddiviso in tre principali fazioni – Schiavone, Bidognetti e Zagaria – mantiene una presenza capillare sul territorio. La fazione Schiavone opera principalmente a Casal di Principe e Caserta, i Bidognetti sono attivi a Castel Volturno, Parete, Lusciano e Villa Literno, mentre i Zagaria controllano Casapesenna, Trentola Ducenta e Aversa. Ogni territorio è gestito da ‘capizona’, referenti diretti delle fazioni.

Altri gruppi criminali, come i Belforte (‘Mazzacane’), sono attivi in zone come Marcianise e i comuni limitrofi, mentre i Massaro operano tra Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello. Nella zona calena, i Lubrano-Ligato collaborano strettamente con gli Schiavone, influenzando Pignataro Maggiore e Pastorano.

Attività Illecite

Tradizionalmente, i Casalesi si sono dedicati a estorsioni, controllo di bische clandestine e onoranze funebri. Recentemente, però, si è osservato un aumento significativo del traffico di droga, con nuove piazze di spaccio nell’agro aversano e lungo la fascia costiera fino al basso Lazio. Questo ha reso il mercato degli stupefacenti una fonte di guadagno cruciale per i clan.

Vocazione Imprenditoriale dei Casalesi

Una caratteristica distintiva dei Casalesi è la loro capacità di infiltrarsi nel tessuto economico locale, reimpiegando denaro di provenienza illecita in attività legali e appalti pubblici. Questo è reso possibile attraverso una rete di relazioni collusive con funzionari pubblici e imprenditori. Un esempio significativo è l’operazione del dicembre 2021 a Sparanise, dove il clan ha tentato di infiltrarsi nei servizi socio-assistenziali tramite pratiche corruttive.

Strategie di Contrasto

Le autorità hanno intensificato le azioni di contrasto per combattere l’infiltrazione camorristica. Durante il primo semestre del 2023, il prefetto di Caserta ha emesso 19 interdittive antimafia contro società ritenute vicine ai clan. Inoltre, sequestri e confische di beni hanno colpito imprenditori collegati alle organizzazioni criminali, cercando di ridurre le risorse economiche a loro disposizione.