CASERTA – Con il decreto presidenziale n.105, pubblicato nella giornata di mercoledì 19 maggio 2020, è stata approvata la progettazione esecutiva di lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità di competenza provinciale delle SP. 107 Formicola – Dragoni e la SP. 5 Galatina primo tratto e secondo tratto, per un importo complessivo di Euro 396.561,70.

L’intervento è stato autorizzato dal MIT, che ne ha disposto il finanziamento, come da programma del Settore Viabilità dell’Ente per l’anno 2020. In particolare, sui tratti interessati, gli interventi di manutenzione straordinaria prevedono lavori di fresatura, realizzazione di tappetini bituminosi, installazione di barriere di sicurezza.

“Proseguono gli interventi mirati di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale – ha dichiarato Giorgio Magliocca, presidente della provincia di Caserta – a tutela della salvaguardia della sicurezza stradale e della fruibilità delle strade provinciali per la comunità. Ciò significa avere collegamenti efficienti e moderni, fattori che contribuiscono ad assicurare uno sviluppo economico dei territori interessati”.