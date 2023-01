Appuntamento con l’«Ultimo Ballo in Maschera» il 31 gennaio 2023 al “Giordano Bruno”

MADDALONI (Caserta) – Martedì 31 gennaio 2023, dopo il successo della manifestazione del 26 gennaio 2023 con la partecipazione del vice sindaco di Maddaloni Luigi Bove, si terrà un nuovo appuntamento del 2023 della fortunata e partecipata rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II^ edizione, dalle ore 16.30 con la presentazione di Michele Letizia e le riprese Tv di Fulvio De Lucia (disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA).

L’apertura lavori si terrà nella Sala “Settembrini” con Giò Sciò (Giovanni De Maio) alla chitarra e Stefania Guiotto che presenta il suo libro “I RACCONTI DELL’UOMO NUOVO L’ANNO DELLA GRANDE LUCE”. Ci sarà la partecipazione di Ilde Rampino con letture a cura dei ragazzi del Convitto (Giuseppe Cerreto, Rita Feppo Rosaria, Voraldi Rosaria Piscitelli, Gaetano Grisaffi) e l’Omaggio al libro di Francesco Erario “WOKE LA NASCITA DI UNA NUOVA IDEOLOGIA”. Seguirà la Performance di danza orientale a cura di Filo Sherazade. Saranno ospite ad hoc Fiorentino Vecchiarelli (Presidente Accademia dei Dogliosi di Avellino) e seguirà dibattito e performance musicale/danza a cura di Giò Sciò (Giovanni De Maio) e Filo Sherazade e “O cippo ‘e Sant’ Antuono” con Concetta Barra.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 31 gennaio 2023 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.