Appuntamento il 22 gennaio 2022 con «Ultimo Ballo inMaschera» al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni

MADDALONI – Riprendono gli appuntamenti del 2022 con la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni.

Il prossimo appuntamento sarà quello del giorno 22 gennaio 2022 a iniziare dalle ore 17.30 e fino alle 19.30.

In occasione della decima serata della rassegna si avrà la possibilità all’inizio di assistere alla Performance di Letture di Stefania Iaderosa con al pianoforte Alfonso Daddio ed operatore audiovisivo Gianpaolo Iaderosa, il tutto a cura di CER MES FOR Arte e Cultura. A seguire la Presentazione Autori e libri con Anna Maria Zoppi che presenta NON NE SAPEVO NIENTE Gianni Solino che presenta IL CRATERE che fine fanno i ragazzi di camorra.

Presenta la serata la giornalista Lucia Grimaldi.

È possibile anche visitare la Mostra permanented’Arte Contemporanea a cura di Luigi Fusco, (che fa parte della rassegna). Le opere esposte sono delle seguenti maestranze: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e Laura Polise.

Organizzatori della rassegna sono l’U.N.A.C. Regione Campania e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Molte le Istituzioni e gli enti pubblici e privati patrocinanti come il Museo Campano di Capua e partner, come esposti nell’artistica locandina della programmazione. Un ringraziamento particolare va alla collaborazione di Amedeo Marzaioli, Angelo Salvatore Letizia e Giuseppe Vozza.

I contributi fotografici e video sono a cura di Michele Pagliaro. Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a[email protected]