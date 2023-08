Area Pierrel di Capua, corsa in ospedale per un incidente sul lavoro: operaio 50enne cade da una scala

Capua. Violento l’impatto al suolo per un operaio rimasto coinvolto nell’ennesimo incidente sul lavoro.

Si è verificato in giornata all’interno di uno stabilimento ubicato nell’area Pierrel di Capua (CE).

L’uomo, dipendente di una ditta esterna in provincia di Roma, è caduto da una scala mentre saliva sul tetto di un capannone per eseguire delle misurazioni.

Serie le ferite riportate agli arti inferiori dall’uomo, 50enne, originario di Bari.

Ancora da accertare le cause. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Capua e il reparto speciale che si occupa di sicurezza sul lavoro, poi giunti sul posto.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato preso in carico dai medici del 118 e trasportato al Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.