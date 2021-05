ARGENTO E BRONZO AL XXII CONCORSO ENRICO ZANGARELLI PER I RAGAZZI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRITO SANTO DD1 DI CASAL DI PRINCIPE

Casal di Principe-Immensa soddisfazione per alcuni ragazzi dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo dd1 di Casal di Principe, che grazie alla loro tenacia e bravura, prima in DAD e successivamente in presenza (ma solo per registrare i video, con visiera e le dovute distanze) sono saliti sul podio del XXII Concorso Enrico Zangarelli, prestigioso concorso di Città di Castello, definito un punto di riferimento fondamentale per chi studia musica e per chi la insegna. L’evento di quest’anno era online, con invio di video, che ha visto la partecipazione di 62 scuole da tutta Italia con 131 video realizzati da circa 1500 ragazzi che hanno reso Città di Castello la capitale dei corti musicali realizzati dalle scuole, primaria, Medie ad Indirizzo Musicale, Medie e Licei Musicali. La proposta alternativa all’esecuzione dal vivo resa impossibile dal covid (consistente nel realizzare lavori multimediali con musica e tutte le forme espressive possibili) ha riscosso un successo che nessuno si aspettava, a significare la profonda necessità da parte degli studenti di rimanere comunque attivi (facendo buon uso anche della tecnologia) e la voglia di uscire fuori dalla propria stanza, di gridare, cantare, e parlarci della loro terra. Le tematiche scelte ed a cui i ragazzi hanno dato “vita musicale” sono state : LA MIA TERRA, LA MUSICA ACCORCIA LE DISTANZE E LA MUSICA NEL CUORE. I ragazzi hanno partecipato con danza e poesie, danza espressivo gestuale, cup song , piccoli cori con canzoni a cui hanno cambiato il testo (con tema centrale la DAD o la pandemia) e con un coro di 54 ragazzi, sulle note di una canzone, scritta da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio, che è un augurio che tutto finisca e si ritorni a rinascere: RINASCERO’, RINASCERAI.

Argento per le tematiche: La musica nel cuore e Bronzo per: La musica accorcia le distanze e la mia terra. L’insegnante di Musica M. Vittoria De Nuccio e il Prof. Vincenzo Tonziello si ritengono soddisfatti del lavoro creato insieme ai ragazzi, che chiudono questo anno scolastico difficoltoso, con un gran sorriso e adesso anche con un riconoscimento. I ragazzi premiati, in ordine alfabetico, sono: ANTONELLI IMMA ANNA, ARRICHIELLO RAFFAELE,ARRICHIELLO LUCA,BOVA ALESSANDRA,CAVALIERE ERIKA,CATERINO FRANCESCO,CATERINO GIADA GIOVANNA,CICCOPIERI GREGORIO ENRICO,CIOFFO FRANCESCA PIA,CIRILLO BENEDETTA,CIRILLO FEDERICA,CIRILLO LUCIA,CORVINO ADELE,CORVINO CHIARA ORSOLA,CORVINO IOLANDA PIA,CORVINO MARTINA,DI BONA ASIA,DI BONA MARTINA,DI BONA VITTORIA,DI CATERINO FEDERICA,DELLA CORTE ANNA,DEL VILLANO AGOSTINO,DRAPPELLO GIORGIA,FELLONE ELPIDIO,GOGLIA ANGELO,IODICE DOMENICO PIO,IORIO ROBERTO,LETIZIA CHIARA,LETIZIA GIACOMO PIO,MANFELLOTTI ENRICA,MONTEFUSCO ANGELA,MONTEFUSCO VINCENZO,MOTTOLA GAIA,NAPOLETANO SALVATORE,PALMESE ANTONIO,PETRILLO SALVATORE,PICONE MARIO,PICCOLO GIUSEPPE,ROSANO ROSA,SANTOIANNI ANTONIO PIO,SALZILLO ANTONIO,SCALZONE FEDERICA,SCALZONE SIMONE,SCHIAVONE SALVATORE PIO,SETOLA ALICE,SETOLA CHIARA,SIMEONE CRISTIAN,TAVOLETTA MARIA LUISA,UCCIERO FRANCESCO,VITALE ELISA,ZARA TERESA,ZACCARIELLO ANTONIA,ZACCARIELLO RAFFAELE,ZACCARIELLO UBALDO.