ARIENZO – Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Arienzo, per far fronte all’emergenza del Covid-19, ha deciso di attivare un numero gratuito per far sì che le persone anziane e quelle con disabilità chiamando possono chiedere di ricevere presso le loro abitazioni, generi di prima necessità (alimentari e farmaci).

Il numero è 3895285420 ed è attivo dalle 8:30 alle 13:30 tutti i giorni.