Armi e droga in casa di cui aveva chiave, arrestato dai Carabinieri di Napoli

NAPOLI – In un monolocale di Via Francesco Saverio Correra a Napoli, un 36enne già noto alle forze dell’ordine, nascondeva 5 pistole: una Beretta calibro 9×21, una Beretta calibro 7.65, ancora una Beretta 84FS calibro 9×17 e una Zira Silah N17 calibro 9, tutte con matricola abrasa, e un revolver Browning FN Barracuda calibro 357 magnum, bottino di un furto in abitazione commesso nel 2013 in provincia di Empoli.

I Carabinieri, che nel perquisirlo durante un controllo avevano trovato nel suo portafoglio la chiave dell’abitazione, hanno trovato anche 68 proiettili di vario calibro, 160 grammi di marijuana e la replica in metallo di una pistola reale.

Il 36enne e’ stato arrestato per detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione di droga a fini di spaccio ed e’ stato portato nel carcere di Poggioreale e il fermo e’ stato convalidato dal GIP. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti.