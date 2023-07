Arrestata direttrice ufficio postale a Santa Maria Capua Vetere

La Procura di Santa Maria Capua Vetere insieme alla Guardia di Finanza di Capua e con la collaborazione del servizio Antifrode delle Poste Italiane, ha avviato un’inchiesta partita dalla denuncia di un correntista casertano che ha permesso di ricostruire un intricato sistema di appropriazione dei soldi dei clienti.

Ad appropriarsi indebitamente dei soldi dei correntisti è stata la direttrice di un ufficio postale di Santa Maria Capua Vetere, che si sarebbe appropriata indebitamente di 600mila euro.

Non paga, una volta resasi conto di essere indagata avrebbe contattato – anche tramite terzi – i clienti esortandoli a non rilasciare dichiarazioni agli inquirenti.

Alla direttrice è stato notificato un sequestro per 600.000 euro e le sono stati contestati i reati di peculato e autoriciclaggio.