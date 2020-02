Arrestati in due dai Carabinieri di Mondragone per spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi

MONDRAGONE – I Carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, unitamente a personale della CIO del Reggimento Carabinieri Campania, hanno tratto in arresto in Mondragone per rapina in concorso, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e detenzione abusiva di armi M.G. cl. 92 e B.A., cl. 2000, entrambi del posto.

I due, dopo aver rubato la somma contante di euro 404,00 da alcuni videogiochi posti all’interno di una sala slot ubicata in via Domitiana, si sono dati alla fuga minacciando, con arnesi da scasso, il titolare del locale. I militari dell’Arma interventi li hanno quindi bloccati e tratti in arresto.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione del citato B.A. i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato grammi 14,460 di sostanza stupefacente del tipo crack; grammi 2,855 sostanza stupefacente tipo cocaina; grammi 4,535 di sostanza stupefacente tipo marijuana e 4 colpi di pistola calibro 38 special, inesplosi.

La somma di denaro asportata è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).