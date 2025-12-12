Arrestato per detenzione di crack

Un 40enne originario dell’area aversana, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, giovedì 11 dicembre, dai Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante controlli mirati sul territorio i militari dell’Arma, insospettiti da alcuni movimenti dell’uomo, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione, situata nel piccolo centro dell’agro Aversano, il 40enne è stato trovato in possesso di circa 13,75 grammi di cocaina e crack.

La droga è stata immediatamente sequestrata, repertata e posta in sicurezza, in attesa del trasferimento all’Ufficio Corpi di Reato per le analisi di rito.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti portate avanti quotidianamente dall’Arma sul territorio Aversano.