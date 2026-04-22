Arrestato sorvegliato speciale

A Casal di Principe, nel Casertano, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per rapina un 39enne di Castel Volturno (CE), già sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con braccialetto elettronico e obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui è stato fermato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe avvicinato a un’auto simulando di essere armato. Con questa minaccia avrebbe costretto il conducente – un giovane 22enne – a consegnargli una modesta somma di denaro, circa 15 euro, e a offrirgli un passaggio.

Proprio durante un controllo sul territorio, avvenuto in via circumvallazione, i carabinieri hanno intercettato il veicolo. Il conducente ha immediatamente raccontato quanto accaduto pochi istanti prima, consentendo ai militari di intervenire e bloccare il presunto responsabile.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, oltre a essere indiziato per la rapina, avrebbe violato le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, trovandosi fuori dal comune di San Tammaro (CE) in cui era obbligato a risiedere.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.