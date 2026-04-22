Portici, musica e tradizione al Galoppatoio Reale: omaggio a Napoli e Genova nel segno di Murolo e De André

PORTICI – Sarà una serata all’insegna della grande musica d’autore quella in programma il prossimo 25 aprile alle ore 20:00 presso il Galoppatoio Reale di Portici, dove andrà in scena il concerto live di Sasà Mendoza e Alessandra Murolo. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. L’evento sarà l’occasione per presentare in anteprima il progetto musicale “Napoli…Murolo e De Andrè”, un viaggio artistico che mette in dialogo due grandi tradizioni marinare e culturali: quella partenopea e quella genovese. Protagonisti ideali di questo gemellaggio musicale sono Roberto Murolo e Fabrizio De André, due figure simbolo delle rispettive città, capaci di portare le radici della propria terra oltre i confini nazionali, fino ai porti del mondo. Il concerto proporrà un repertorio accuratamente selezionato che evidenzia affinità e contaminazioni tra i due universi artistici. Tra i brani in scaletta, “La canzone di Marinella”, definita dallo stesso De André “una canzone napoletana scritta da un genovese”, e “La nova gelosia”, antico canto napoletano del Settecento reinterpretato da De André dopo l’ascolto della versione di Murolo. Spazio anche a “Don Raffaè”, brano in lingua napoletana composto da De André e inciso insieme a Murolo, suggellando un legame artistico profondo. Non mancherà “Creuza de mä”, uno dei capolavori del cantautore genovese, in cui la figura del marinaio richiama quella del pescatore napoletano, simboli di due città di mare accomunate non solo dalla musica, ma anche da tradizioni e cultura gastronomica. La direzione musicale e gli arrangiamenti portano la firma di Sasà Mendoza, mentre le traduzioni in napoletano sono curate da Alessandra Murolo, in un lavoro che unisce rispetto filologico e sensibilità contemporanea. Ad accompagnare i due artisti sul palco, un ensemble di musicisti napoletani: Enzo Cascella al basso, Adriano Formati alla batteria, Andrea Carboni alle percussioni, Maurizio Saccone al sax e Marco Di Palo al violoncello.