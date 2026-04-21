Presentazione del summit internazionale “San Leucio 250 – Il lavoro tra memoria e futuro”

Nel 2026 ricorre il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio, uno dei più avanzati modelli europei di organizzazione del lavoro e della comunità, oggi riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO per il suo valore storico e civile.

San Leucio per oltre due secoli ha rappresentato un’esperienza straordinariamente innovativa: un sistema produttivo fondato su diritti, istruzione obbligatoria, tutela sociale, parità di genere e dignità del lavoro. Un modello che, in pieno Settecento, anticipava temi oggi centrali nelle politiche economiche e fiscali e del dibattito europeo.

In questo contesto, la Fondazione Orizzonti, motore dell’Anno Leuciano, in collaborazione con Confindustria Caserta, ha organizzato il Summit Internazionale “San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro”, che si terrà nei locali dell’Archivio di Stato all’interno della Reggia di Caserta nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2026.

L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma per giovedì 23 aprile alle ore 11,30 presso la sede di Confindustria Caserta in via Roma 17. Interverranno il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti e il presidente di Confindustria Caserta Luigi Della Gatta. L’incontro sarà moderato dal giornalista Enzo Battarra, portavoce della Fondazione Orizzonti.

Le parole di Giuseppe Menniti: «Il Summit sul Lavoro rappresenta un momento fondamentale per attivare un confronto di alto profilo sulla centralità dell’occupazione quale motore per lo sviluppo delle comunità, la stabilità sociale e l’evoluzione sostenibile. Il modello leuciano costituisce ancora oggi una chiave interpretativa straordinaria per leggere e orientare le trasformazioni economiche in corso. Attraverso questa iniziativa si intende proporre una visione che sappia coniugare la produttività con il benessere collettivo, recuperando quella vocazione al progresso civile che appartiene alla storia del territorio».

La dichiarazione di Luigi della Gatta: «Confindustria Caserta è lieta di affiancare la Fondazione Orizzonti in questa iniziativa di alto profilo culturale e civile. Sappiamo che il territorio casertano porta con sé una storia unica nel suo genere: il Codice Leuciano ha anticipato, secoli fa, valori che sono oggi al centro del dibattito sul lavoro quali senso di comunità, meritocrazia, equità salariale, manifattura responsabile. Valori che ancora oggi ispirano il presente e ci guidano verso il futuro. Questo summit è l’occasione per riflettere sulla complessità del lavoro, sul ruolo delle imprese come motore di coesione sociale e sulle sfide che, insieme, siamo chiamati ad affrontare».

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione di alto livello sul rapporto tra lavoro, sviluppo economico e finanza pubblica, utilizzando il modello leuciano come chiave interpretativa per affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali in atto.