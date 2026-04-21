Incontro con Luca Trapanese per raccontare la sua famiglia imperfetta

Luca Trapanese presenta “Storia di una famiglia imperfetta” lunedì 27 aprile alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Maddaloni.

La rassegna letteraria organizzata dalla Libreria “Il Girasole”, con il patrocinio del Comune di Maddaloni e dell’Assessorato alla Cultura, prosegue con un incontro di grande intensità emotiva e letteraria.

Lunedì 27 aprile alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni, Luca Trapanese presenterà il suo nuovo libro “Storia di una famiglia imperfetta” (Edizioni Salani).



Dopo la morte della nonna Florinda, Luca e la figlia Alba tornano nella grande casa di famiglia tra le colline lucane. Aprendo stanze chiuse da anni, riordinando oggetti e ricordi, il protagonista ripercorre la propria storia di figlio e di padre, in un viaggio intimo e profondo che racconta le imperfezioni, le fragilità e la forza dell’amore familiare. Con una scrittura limpida e sincera, Trapanese ci ricorda che tutte le famiglie sono imperfette, ognuna a modo suo, e che l’amore non ha bisogno di regole per esistere.

L’autore sarà presentato e dialogherà con la giornalista Lucia Grimaldi, giornalista e voce nota del territorio. Introdurrà l’incontro il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento post. Al termine dell’incontro ci sarà il firmacopie con l’autore.