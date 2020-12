Arrestato un 30enne per detenzione di stupefacenti

SESSA AURUNCA – Arrestato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di Cellole. Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Sessa Aurunca hanno individuato l’uomo, già gravato da pregiudizi di polizia, nel centro cittadino di Cellole, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti. L’uomo rientrato a casa ha consegnato spontaneamente, probabilmente preso dall’agitazione, una piccola scatola in alluminio, al cui interno erano occultati diverse sostanze stupefacenti. Gli agenti insospettiti ancor di più hanno perquisito la casa e hanno ritrovato in cucina altre sostanze. P.C. è stato tratto in arresto.