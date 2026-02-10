Art.&T.E.C.A.: iniziano i percorsi di orientamento e mentoring dedicati ai ragazzi nello spettro autistico

Il progetto Art.&T.E.C.A. – Arti e Talenti in Erba in una Comunità Accogliente dà il via anche al percorso di orientamento e mentoring dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Il percorso è articolato in due incontri della durata di quattro ore ciascuno. Il primo incontro si è svolto sabato 7 febbraio presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni, coinvolgendo 17 ragazzi nello spettro autistico e le rispettive famiglie. Di fatti, l’affiancamento dei genitori è un intervento pensato per garantire un accompagnamento più mirato, capace di valorizzare attitudini e bisogni individuali e, allo stesso tempo, di sostenere il dialogo tra ragazzi e genitori, così da rendere più efficace l’intero percorso educativo.

Il percorso rientra nel progetto di Art.&T.E.C.A., un programma biennale di contrasto alla povertà educativa rivolto agli adolescenti del territorio, nato per rafforzare competenze, motivazione e protagonismo giovanile e per prevenire fenomeni come dispersione scolastica e NEET, rimettendo i ragazzi al centro della vita di comunità.

Fase preliminare per una vera integrazione

Questa fase iniziale di orientamento si svolge separatamente per i ragazzi nello spettro autistico e per le loro famiglie, proprio per consentire un lavoro più attento alle caratteristiche personali e per preparare al meglio il percorso successivo.

A partire dal primo laboratorio, invece, tutte le attività progettuali vedranno insieme gli altri ragazzi iscritti e i ragazzi con disturbo dello spettro autistico: una scelta che punta a una vera integrazione e a un’esperienza inclusiva continuativa, costruita dentro la vita del gruppo.

I professionisti e i partner coinvolti

All’interno dell’attività sono presenti figure professionali con ruoli complementari: l’orientatrice Italia Caradonna, i mentor Annalisa Manfré, Giovanni Di Nuzzo, Rita Errico e Roberta Chiara Veltre; la selezione dei beneficiari è stata curata da Chiara D’Antuono e Annalisa Proto. I ragazzi hanno inoltre potuto contare sul supporto di tutor individuali che li hanno affiancati in aula (Chiara Diodato, Ilaria Mastroianni, Noemi Orfeo, Martina Tedesco) e sulla presenza dei tutor d’aula incaricati della gestione logistica e pratica (Antonia Maccarone, Chiara Molinaro, Rosa Verdone).

Il Percorso di orientamento e mentoring destinato a questa tipologia di beneficiari è realizzato grazie al lavoro congiunto dei partner: Exarco scs Onlus (capofila) per le attività di orientamento/mentoring e per il tutoraggio d’aula; Il Pulmino Sognatore APS per il tutoraggio individuale dei beneficiari nello spettro autistico; Ambito Territoriale C2 per la parte legata alla selezione dei beneficiari.

Cos’è Art.&T.E.C.A?

Art.&T.E.C.A. – Arti e Talenti in Erba in una Comunità Accogliente è un programma biennale (24 mesi) di contrasto alla povertà educativa rivolto a 211 adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, con attenzione dedicata anche a 17 ragazzi nello spettro autistico, attraverso un percorso integrato tra arti, mestieri, tecnologia e teatro.

Capofila è Exarco scs Onlus e il partenariato comprende Ambito Territoriale Sociale C02, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo”, Pro Loco “San Michele”, Il Pulmino Sognatore, Carnevale Maddalonese e Neaform srl.

Art.&T.E.C.A. è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nell’ambito PNRR M5C3I3 – annualità 2024.