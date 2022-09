Artedonna, Effetti collaterali/ Artigiani a Palazzo

Aversa-Al via il 14 e 15 settembre 2022 la seconda edizione di “Artigiani a palazzo” presso il Salone Romano (adiacente al mio teatro Cimarosa) a partire dalle ore 18:00. L’iniziativa dell’associazione Artedonna è inserita in “Effetti collaterali”, una rassegna di iniziative gratuite per l’estate 2022 collegata al Cimarosa Sumner Art di cui è direttore artistico Giuseppe Lettieri. Perché valorizzare l’artigianato? Il lavoro artigiano ha la capacità di creare una differenza sostenibile in quanto difficilmente imitabile e imprevedibile. Cosa sarebbe il made in Italy senza l’artigianato? Il saper fare tocca due aspetti fondamentali dell’essere umano, da un lato un mestiere socialmente riconosciuto permette di vivere con soddisfazione all’interno di una comunità, dall’altro è centrale per il successo economico della comunità stessa. Comprare dagli artigiani vuol dire contribuire all’economia della città e aiutare un’intera comunità. È necessario dunque rivalutare l’artigianato e avviare iniziative e campagne di sensibilizzazione per promuoverlo.

