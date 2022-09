Artedonna/Presentazione di “Caro figlio”, il resoconto della nostra inviata

Pubblicità elettorale

Si è svolto dalle ore 19.00, del 16 settembre, presso la galleria Par’Bleu, l’incontro-confronto : “Caro figlio… l’importanza del perdono e della comunicazione nella società contemporanea”

Il dibattito, organizzato dall’associazione Artedonna, ha tratto spunto dai temi affrontati dalla docente Maria Carla Abate nel suo libro “ Caro figlio”

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Ha introdotto il tema dell’incontro , in qualità di presidente di Artedonna, la dottoressa Rachele Arena. Per i saluti ufficiali è intervenuto il consigliere Angelino, che ha sottolineato ” l’importanza delle associazioni sul territorio, soprattutto per promuovere iniziative culturali come questa e come tutti gli eventi presenti nel calendario di quest’anno, molto interessanti e ispirati soprattutto al tema della sostenibilità. L’avvocato e presidente della galleria, Gianni Puca, invitato ad intervenire dalla dottoressa Rachele Arena, ha descritto i temi dei suoi dipinti “tra i quali è molto ricorrente quello della famiglia”. Durante il suo intervento, l’avvocato Maria Carla Abate, esperta in diritto di famiglia e vicepresidente dell’associazione Artedonna, ha parlato ” del ruolo di genitore, così come raccontato da Nora, la protagonista del libro, e che nel nostro tempo incontra sempre più difficoltà”. L’autrice del libro e docente, Elena Nugnes, ha ammesso, come il libro effettivamente susciti delle “domande che, sicuramente possono avere svariate risposte”. Ha ricordato, inoltre, come “ogni libro non possa prescindere dall’animo stesso dall’autore, in quanto lo scrittore mette sempre un po’ di se stesso in ogni suo lavoro”. Nello specifico l’autrice “ha tirato fuori, descrivendo il dolore di Nora, tanto di un suo dolore personale”. Il professore, psicoterapeuta e psicologo Pino Tartaglia ha rimarcato “l’importante del perdono – e ha fatto notare come – nel libro manchi completamente qualsiasi espressione narcisistica “. La dottoressa Veronica della Noce, psicoterapeuta sistemico relazionale esperta nei rapporti genitori/ figli in età evolutiva, si è soffermata specialmente sulla “disfunzionalità nella comunicazione all’interno delle famiglie, sul tema delle relazioni opportunistiche anche nel rapporto tra genitori e figli, viste le aspettative che spesso i genitori nutrono nei confronti dei figli stessi. La comunicazione c’è ma deve servire anche al cambiamento del genitore spesso”. L’incontro è stato anche animato da attente e profonde riflessioni di un pubblico molto interessato all’argomento trattato presso la galleria che ha come responsabile scientifico, l’artista Carlo Cordua. Ad allietare i presenti anche le letture di Mena Santillo di alcune pagine del testo della professoressa Elena Nugnes.