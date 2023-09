Artestate 2023, L’8 SETTEMBRE è la volta di “scintilla”.

Domani sera, 8 settembre, il palcoscenico di Artestate vivrà una ventata di allegria e comicità grazie alla performance dell’acclamato attore e cabarettista Gianluca Fubelli. L’evento, che fa parte della rassegna artistica Artestate 2023, di certo attirerà un pubblico numeroso che assisterà ad uno spettacolo incentrato sul talento eclettico e l’irresistibile dell’artista.

“Fubelli riuscirà, di certo, a catturare l’attenzione del pubblico con la sua presenza scenica ed il suo sorriso contagioso – ha dichiarato il consigliere Pietro Menditto, incaricato agli eventi e manifestazioni comunali – l’attore riuscirà a conquistare gli spettatori con la sua straordinaria abilità nel maneggiare le parole e nell’interpretare personaggi dai tratti comici e surreali. Artestate 2023 si conferma dunque come un evento di grande spessore artistico, capace di ospitare talenti di livello nazionale come Gianluca Fubelli. Spero che il programma di Artestate di quest’anno, che ho curato insieme all’Assessore Gennaro Caiazza, sia di gradimento a coloro che parteciperanno in veste di spettatori presso il QMB di Casagiove”.

L’attesa dello show di Fubelli per Artestate 2023 è adesso carica di aspettative; ricordiamo che prima dello spettacolo “Lo chiamavano Scintilla”, ci sarà la performance di Jury Monaco, attore ed autore comico dallo spiccato senso umoristico.