La tragedia: sedicenne muore in autostrada 

Caserta. Questa mattina, 18 luglio 2026, intorno alle ore 05:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta sull’autostrada A1, al km 708+400, a seguito di un grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura ha tamponato violentemente un autotreno che la precedeva. Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per tagliare le lamiere del veicolo ed estrarre i quattro occupanti rimasti incastrati: un uomo, una donna e due ragazzi di 16 e 12 anni.

Una volta affidati alle cure del personale sanitario del 118, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale del ragazzo ferito. Purtroppo, per la sorella sedicenne non c’è stato nulla da fare e il medico ne ha potuto soltanto constatare il decesso.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, consentendo le successive operazioni di rimozione e il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto autostradale.