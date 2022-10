ARTISTICAMENTE LILT : AURELIO GOMES DONA UNA SUA OPERA PER LA RICERCA

Caserta. Mancano ormai poche ore alla II Edizione dell’ evento ” ARTISTICAMENTE LILT”, Mostra ed Estemporanea di pittura e scrittura, che si terrà martedì 11 ottobre 2022 a partire dalle 10,30. . La manifestazione sarà curata dall’ artista Anna Maria Zoppi e si svolgerà nella Reggia di Caserta. Agli artisti della serata : Giuseppe Caputo, Biagio Cerbone , Daniela Colonna, Maria Comparone, Cinzia Cotellessa, Emilia Della Vecchia, Ombretta Del Monte, Maria Teresa Farina, Giuseppe Ferraiuolo, Francesco Galdo, Rosaria Gentile, Antonio Iazzetta, Andrea Natale ,Laura Polise, Carmela Sbrescia ,Anna Scopetta, Ivana Storto, Stefano Visco, Anna Maria Zoppi, si è aggiunto Ottavio Salvatore Lattarulo – in arte Aurelio Gomes che donerà una sua opera ,” Ascolta la Prevenzione”, a favore della ricerca.

Per Gomes non si tratta della prima volta , l’ artista , molto impegnato nel sociale, è stato sempre in prima fila quando si è trattato di beneficenza .