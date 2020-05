Arzano-Casoria-Casavatore – Riapre il consorzio cimiteriale dopo l’ordinanza del direttore generale Francesco Leo

Arzano-Casoria-Casavatore (Vincenzo Apunzo) – Riapre il consorzio cimiteriale dopo l’ordinanza del direttore generale Francesco Leo. La riapertura al pubblico del Consorzio Cimiteriale con decorrenza dal 19.05.2020, avverrà temporaneamente ed esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica di ogni settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

L’accesso sarà consentito rispettando il divieto di assembramento, osservando il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mediante l’utilizzo obbligatorio di mascherine. Altresì L’accesso al pubblico sarà consentito ad un numero limite di 50 persone per volta per il tempo massimo di 30 minuti. Sarà vietata ogni forma di assembramento, riunioni e sosta all’interno delle struttura cimiteriale ed in particolare negli ipogei e all’interno dei nicchiari sia Consortili che delle Arciconfraternite.

L’apertura dell’ufficio necroscopico al pubblico avverrà nei giorni di martedì, giovedì, sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso lo sportello ubicato nell’androne di ingresso del Cimitero. Mentre per la vidimazione dei documenti sarà possibile inviare una email-pec. E’ stato inoltre disposto, che Il personale necroforo svolgerà l’attività lavorativa nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (8.00/14.00) con possibilità di reperibilità.

Lo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria saranno consentite nel numero massimo di tre servizi al giorno da articolare nell’orario intercorrente tra le 8.00 e le ore 13.00 dal lunedì al sabato, previa autorizzazione da parte dell’ufficio necroscopico che autorizzerà di volta in volta l’operazione, previa verifica della documentazione da inviare a cura della ditta funebre delegata al funerale, precisando che in mancanza non sarà consentita alcuna operazione cimiteriale .

Fino a tutto il 31 luglio, ci sarà la fruizione dello smart working ai dipendenti Amministrativi del Consorzio. Per la stipula dei contratti relativi all’accensione delle lampade votive/occasionali sarà possibile inoltrare formale richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

L’ordinanza è stata notificata ai dipendenti del Consorzio ed a tutti gli operatori cimiteriali, al Presidente del Consiglio Consortile, ai Consiglieri Consortili, ai Sindaci e Prefetti dei Comuni, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Prefettura di Napoli, alle Arciconfraternite. Insomma, grazie alle disposizioni direttoriali dell’ avv. Leo, si è almeno per il momento evitato situazioni di contagio.