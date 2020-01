ARZANO – Le sorella Scala sul podio: un anno all’insegna di successi. Nonostante la loro giovane età, le piccole campionesse arzanesi hanno ottenuto risultati eccellenti sia in ambito nazionale che internazionale nel campo del Karate. Fanno parte della palestra New bodyguard di Arzano, guidate da uno staff di professionisti come il maestro Luigi Marotta, il preparatore atletico Luigi Scala e il preparatore mentale Giovanni Savarese.

Roberta Scala è la più grande, ha 17 anni ed ha raggiunto nell’anno appena trascorso importanti traguardi. Ha dimostrato di avere carattere e reagire ai risultati che all’inizio dell’anno non arrivavano e che l’avevano portata addirittura a pensare di lasciare il Karate. Ma poi qualcosa è cambiato in lei, grazie al suo staff e al supporto dei suoi genitori, e da allora non si è più fermata, raggiungendo prestigiosi risultati.

Campionessa regionale 2019, Campionessa italiana, 2019Convocazione della nazionale italiana, Medaglia di bronzo con la nazionale italiana all’Hungarian Saman Cup di Budapest, Medaglia d’argento all’Open internazionale della Campania, Medaglia di bronzo ai campionati assoluti italiani a squadre.



Martina Scala, è la più piccola, ha 15 anni ma è soprannominata uragano per la sua determinazione sul tatami. Anche lei ha ottenuto dei grandi risultati in ambito nazionale vincendo la Medaglia di bronzo al campionato italiano, Medaglia di bronzo open della Campania, Medaglia di bronzo all’open di Riccione e Medaglia d’oro gara Libertas.

Un modello di atlete da seguire perché oltre ad essere brillanti nello sport, lo sono anche a scuola dimostrando che capacità e determinazione, se convogliate a dovere, danno ottimi risultati in qualsiasi campo, nello sport come nella vita.