ARZANO – Operazione “Capodanno sicuro”: sequestrati 50 kg. di fuochi pirotecnici illegali. Diversi i denunciati. I Carabinieri della locale tenenza hanno svolto mirati controlli finalizzati alla prevenzione della vendita di articoli per il Capodanno pericolosi, nonché di artifizi pirotecnici non conformi alla normativa di settore.

Nello specifico, durante i controlli effettuati per le strade cittadine, i militari hanno messo sotto chiave fuochi pirotecnici illegali, venduti in occasione del periodo delle festività di fine anno. Il tutto per reprimere sul nascere la recrudescenza del fenomeno della diffusione illegale dei così detti “botti”. Durante i blitz, i carabinieri hanno effettuato mirate perquisizioni alla ricerca di materiale esplodente, in alcune aree della città.



In tale contesto, hanno fermato alcuni soggetti gravitanti intorno al clan della 167, trovati in possesso di diversi scatoloni contenenti varie tipologie di artifici pirotecnici, per un totale di quasi 50 kg di materiale esplodente dal valore anche in questo caso di diverse migliaia di euro, detenuti senza licenza, determinando una palese pericolosità per l’incolumità pubblica.

Al termine dell’operazione, diversi i denunciati, mentre i prodotti sequestrati così come disposto dalle normative in materia, sono stati mandati al macero per la loro distruzione.