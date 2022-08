ASL Caserta/ “Screening Oncologici in Tour” : appuntamento con la salute nel mese della prevenzione

Comuni Caserta. Prosegue il tour dei camper della salute che sarà presente a tappe in 22 Comuni del Casertano. Riparte, dunque, nel mese di settembre dedicato alla prevenzione, la campagna “Screening Oncologici in Tour – Mi Voglio Bene!”. Non perdere il tuo appuntamento con la salute, per richiedere gratuitamente gli screening da effettuarsi a bordo di un poliambulatorio mobile attrezzato.

Si può accedere senza prenotazione, ma occorre avere con sè la tessera sanitaria.

Per gli stranieri è sufficiente un documento (Passaporto o codice STP).

Sarà possibile eseguire:

pap-test/Hpv-test: per le donne dai 25 ai 64 anni;

visita senologica dai 25 anni;

prenotazione mammografia: per le donne dai 50 ai 69 anni;

screening del melanoma;

consegna kit per il colon retto: uomini e donne dai 50 ai 70 anni.

Gli appuntamenti vengono aggiornati sui social e sul sito dell’ASL Caserta, dove una mappa interattiva permetterà di conoscere la sede in programma.

https://www.aslcaserta.it/ScreeningOncologici/Pagine/ProssimiAppuntamenti.aspx