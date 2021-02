Asl obbligata a pagare 18 mila euro ad un medico

L’ Asl di Caserta sarà costretta a pagare ad un medico ben 18 mila euro, l’ ha deciso il Giudice per il pubblico impiego di Santa Maria Capua Vetere.

Il medico in questione reclamava il mancato pagamento di alcune indennità. L’ Asl dal canto suo si era difesa affermando che gli ipotetici pagamenti non ricevuti dal medico in qiestione, erano ricomprese nell’onorario professionale.

Diversa però è stata la decisione del tribunale che ha accolto il ricorso del medico difeso dall’avvocato Paolo Centore, e di conseguenza ha condannato L’asl a Versare al medico 18,223,04 euro, oltre al pagamento delle spese legali.