Asl sospende attività convenzionate al centro Cefim

L’Asl di Caserta, a seguito di alcuni controlli avvenuti lo scorso marzo al centro di riabilitazione Cefim di via Ferrarecce, avendo riscontrato alcune criticità strutturali riguardanti gli impianti, ha sospeso lo svolgimento delle attività delle prestazioni a carico del Sistema Sanitario Regionale che, dunque, da fine agosto sono interrotte.

“Sino al completamento dei lavori e al ripristino degli spazi utili previsti dalla normativa vigente”.

Di fatto lasciando nello sconforto più totale centinaia di famiglie per le quali usufruire delle terapie per i propri figli o genitori affetti da disabilità anche gravi è una necessità quotidiana di non poca importanza.