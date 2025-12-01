Assalto a portavalori in autostrada: panico tra spari ed auto incendiate

Reggio Calabria. Questa mattina, intorno alle 6.30, è stato messo a segno un colpo da due milioni lungo l’autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.

Un portavalori della Sicurtransport è stato assaltato da una banda, che ha messo in atto un blitz all’interno di una galleria tra gli svincoli sopracitati, in direzione nord.

I banditi hanno esploso colpi di arma,per mettere in atto il colpo, piazzando anche due automobili in fiamme, lungo la carreggiata, ricoperta di chiodi, per bloccare il traffico e rallentare l’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Non risultano registrati feriti e, secondo le prime informazioni apprese, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro.

Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco e Polizia di Stato, per mettere in sicurezza l’area ed indagare per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili della rapina, che si sono dati alla fuga, dopo aver costretto il personale del mezzo a consegnare loro il denaro.