“Associazione Pendolari Sannio – Terra di Lavoro”: le criticità legate ai treni Frecciargento 8300 Benevento-Caserta-Roma ed 8325 Roma-Caserta-Benevento

Comunicato Stampa. In data 6 settembre 2022 si è svolto un incontro in videoconferenza per discutere della problematica che coinvolge i treni Frecciargento 8300 ed 8325 che collegano le città di Benevento e Caserta con Roma.

Alla riunione hanno preso parte l’A.D. di Trenitalia Ing. Luigi Corradi ed il Direttore Business AV Dott. Pietro Diamantini, il Consigliere Regionale Presidente della IV Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Campania Luca Cascone ed in rappresentanza dell’Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro il Presidente Antonio Di Fabrizio ed il vice Presidente Mario Mezzullo.

Nel corso della riunione è stata ribadita, da parte dell’Associazione, l’importanza vitale che rivestono questi treni per gli spostamenti di tutti i pendolari delle province di Benevento e Caserta, in quanto unica soluzione attualmente valida per poter raggiungere la Capitale entro le 08.00.

Trenitalia ha ribadito le criticità legate a questi due treni industrialmente connessi che riguardano, soprattutto, il treno 8325 in partenza da Roma alle 19.05 con particolare riferimento al flusso di viaggiatori che utilizzano questo treno che, attualmente, risulta essere molto esiguo.

Pubblicità elettorale

Nel merito, il rappresentante della Regione Campania ha ribadito la necessità di addivenire, in tempi brevi, ad una soluzione rapida che non vada a penalizzare i pendolari di questa tratta ed evitando ulteriori aggravi per i pendolari.

Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso della riunione, ed anche in vista del prossimo rientro di tutti i lavoratori e docenti che si riverseranno su questi treni, è stato concordato di confermare i treni 8300 ed 8325 fino al 31 ottobre p.v., monitorando l’andamento dei flussi dei viaggiatori e, ove si dovessero convalidare i numeri attuali, trovare una più idonea collocazione oraria al solo treno 8325, in partenza da Roma alle 19.05, lasciando invariato il treno 8300 in partenza alle 05.54 da Benevento ed alle 06.32 da Caserta.

In questo modo, grazie allo sforzo comune di Regione, Trenitalia ed Associazione, non solo sarà garantito il treno del primo mattino per Roma, ma si cercherà di rendere più efficace la proposta commerciale attuale nella fascia del primo pomeriggio in cui si riversa la gran parte dell’utenza.

Si coglie, quindi, l’occasione per ringraziare l’A.D di Trenitalia Ing.Corradi, il Dott. Diamantini ed il Presidente Cascone, per la disponibilità e sensibilità dimostrata ancora una volta verso le problematiche dei pendolari delle Province di Benevento e Caserta, soprattutto in un momento economico e sociale come quello che stiamo vivendo.