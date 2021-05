Astraday a Caserta tutto procede in modo ordinato e nel pieno rispetto delle regole

Caserta. Dalle ore 6,00 di oggi , martedi’ 11 maggio , fino alle 6 di domani ,mercoledi 12 maggio, si sta svolgendo all’interno della Caserma Garibaldi di via Laviano l’ Astra Day . Sono circa 5000 le persone che sono riuscite a prenotarsi molte delle quali giovanissime . Il sito dell’ Asl è stato praticamente preso d’ assalto a testimonianza del fatto che i giovani vogliono ritornare a vivere . Nonostante la numerosa affluenza tutto sembra funzionare bene grazie all’ ottima organizzazione dei militari.

Fuori la caserma in questo momento ci sono ,tutti in fila e in maniera ordinata, utenti in auto e a piedi ,coordinati dalla Polizia Municipale e gli stessi militari. Ricordiamo a chi legge che quello di oggi è il terzo Open Day Astrazeneca – il primo della durata di 24 ore – organizzato dall’Asl nel Casertano nelle ultime due settimane: i primi due si sono tenuti all’hub dell’ospedale di Marcianise, e in particolare se il primo fece registrare un risultato al di sotto delle attese, quello del 3 maggio scorso fu un successo, con quasi 2500 vaccini somministrati soprattutto a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni