ATLETICA – Ad Albuferia la Caivano Runners è quarta

Magica Caivano Runners ad Albuferia: Nimbona chiude terza al traguardo, a soli 15” dalla vincitrice. Ottime anche le prove di Reina Gemetto e Falco, con quest’ultima 41ª all’arrivo La cronaca può raccontare affermando: Le quattro atlete italiane hanno combattuto con forza e determinazione sul circuito di 4,800 km. A dettare il ritmo della gara è stata Nicole Reina nei primi 1000 metri, prima di cedere il passo e trasformarsi in una valida inseguitrice, concludendo la sua prova in 16ª posizione. Meraviglioso il talento di Gemetto, protagonista di una gara in progressione che le ha permesso di chiudere al 19° posto nell’ordine di arrivo. Senza ombra di dubbio encomiabile anche la tenacia di Alessandra Falco, che ha affrontato l’intera distanza portando sulle spalle l’orgoglio della città alle porte di Napoli e degli sportivi caivanesi. La società guidata da Luigi Celiento, senza togliere meriti a nessuno, avrebbe meritato il terzo gradino del podio, sfumato per una manciata di punti. Il quarto posto, però, non è soltanto un piazzamento, ma una vera e propria affermazione sportiva in un debutto continentale. La Caivano Runners ha dimostrato ancora una volta di essere una società ben strutturata, capace di mettersi in evidenza in Italia e, da oggi, anche in Europa.

Podio – prime cinque squadre:

1 S.C. Braca

2 Fenerbahce

3 Bilbao AT

4 ASD Caivano Runners

5 Herne Hill