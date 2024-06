ATTENTATO A CASAL RI PRINCIPE

É accaduto a Casal di Principe, nella notte, la casa in via Bologna, dove risiedono i figli dell’ex capoclan ora collaboratore di giustizia Francesco Sandokan Schiavone, è stata colpita da quindici proiettili. Emanuele Libero, recentemente scarcerato, e Ivanhoe sono stati le vittime indirette di questo atto intimidatorio.

Indagini in corso

Non si tratta dell’unico episodio di violenza registrato nella cittadina. Sempre nella stessa notte, si sono uditi spari anche in piazza Mercato. Le autorità stanno ora conducendo accertamenti balistici per determinare se i colpi esplosi nei due luoghi siano stati sparati dalla stessa arma e, soprattutto, nello stesso arco temporale. Questo permetterebbe di stabilire un possibile collegamento tra i due eventi, incrementando la comprensione del contesto e dei moventi dietro tali atti.

Il contesto politico

Casal di Principe è attualmente in fermento per le elezioni comunali imminenti, che vedranno il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nonostante non vi siano prove concrete che colleghino direttamente gli episodi di violenza alla competizione elettorale, il clima di tensione è palpabile. In particolare, questi fatti destano preoccupazione perché, alla vigilia delle ultime due elezioni, entrambe vinte dal sindaco uscente Renato Natale, non si erano verificati incidenti di tale gravità.

Mentre i carabinieri continuano a indagare, la comunità di Casal di Principe si trova a dover fare i conti con un passato che sembra difficile da lasciarsi alle spalle.