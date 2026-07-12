Addio a Paolo Raffone, si spegne un’altra figura di riferimento della musica napoletana

La musica napoletana perde un’altra delle sue figure di riferimento. È scomparso Paolo Raffone, pianista, compositore e docente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dove per anni ha trasmesso la propria esperienza e la passione per la musica a generazioni di giovani musicisti. Nel corso della sua carriera Raffone ha collaborato con numerosi protagonisti della scena musicale italiana e partenopea, distinguendosi come pianista, arrangiatore e compositore. Tra i nomi più noti figurano Pino Daniele, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Roberto De Simone, Eduardo De Crescenzo, James Senese, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile e molti altri artisti con i quali ha condiviso importanti esperienze artistiche e professionali. Musicista raffinato e docente stimato, ha saputo coniugare il rigore della formazione classica con una costante ricerca espressiva, lasciando un segno sia nell’attività concertistica sia nell’insegnamento. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo della musica e della cultura napoletana, che oggi ne ricorda il talento, la competenza e le grandi doti umane.

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