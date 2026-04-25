Cronaca

Attimi di paura al Famila: auto in fiamme

Di Linda Rea

Caserta. Attimi di paura nel parcheggio del supermercato “Famila”, sito in Viale Carlo III, nella tarda mattinata di oggi, 25 Aprile.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto è andata improvvisamente a fuoco.

Solo grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza del Supermercato, prontamente allertati da alcuni clienti, si è potuto ristabilire un clima di tranquillità.

Questi i fatti:

Alcuni clienti, all’uscita del supermercato, hanno notato fumo e fiamme da un’autovettura parcheggiata, ed hanno subito lanciato l’allarme all’interno.

Sono bastati pochi minuti agli uomini della sicurezza, intervenuti prontamente con estintori e mezzi di fortuna, per domare le fiamme nelle prime fasi dello spegnimento.

Tramite annuncio interno, si è invitata la clientela a spostare le auto nelle immediate vicinanze della vettura in fiamme.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Caserta per completare le ultime operazioni di spegnimento e per ricostruire nei dettagli le cause dell’incendio.