Attimi di paura al Famila: auto in fiamme

Caserta. Attimi di paura nel parcheggio del supermercato “Famila”, sito in Viale Carlo III, nella tarda mattinata di oggi, 25 Aprile.
Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto è andata improvvisamente a fuoco.
Solo grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza del Supermercato, prontamente allertati da alcuni clienti, si è potuto ristabilire un clima di tranquillità.
Questi i fatti:
Alcuni clienti, all’uscita del supermercato, hanno notato fumo e fiamme da un’autovettura parcheggiata, ed hanno subito lanciato l’allarme all’interno.
Sono bastati pochi minuti agli uomini della sicurezza, intervenuti prontamente con estintori e mezzi di fortuna, per domare le fiamme nelle prime fasi dello spegnimento.
Tramite annuncio interno, si è invitata la clientela a spostare le auto nelle immediate vicinanze della vettura in fiamme.
Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Caserta per completare le ultime operazioni di spegnimento e per ricostruire nei dettagli le cause dell’incendio.