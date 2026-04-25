Sound & Vision: incontro speciale con Raiz

SOUND & VISION: CONTINUA IL PROGETTO CHE UNISCE MUSICA E CINEMA NELLE SCUOLE DEL SALERNITANO

Oltre 2.500 studenti e 250 docenti coinvolti in sei istituti comprensivi.

L’8 maggio incontro speciale con Raiz, musicista e attore. Ingresso libero su prenotazione

Continua SOUND & VISION – Un viaggio tra musica, immagini e creatività nel territorio salernitano (Monti Picentini), progetto selezionato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Progetti Territoriali, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’iniziativa, che si concluderà il prossimo 30 maggio, trasformerà in un grande laboratorio di sperimentazione creativa, coinvolgendo 30 plessi scolastici, 250 docenti e oltre 2.500 studenti in un percorso dedicato all’incontro tra musica e linguaggio cinematografico.

Promosso da DeArt Progetti, realtà presieduta da Anna Maria Fortuna, e sviluppato a partire da un’idea originale di Marco Cesaro, il progetto è realizzato in collaborazione con l’Ente Autonomo Giffoni Experience, il Comune di Pontecagnano Faiano, il Comune di Pellezzano e il Comune di Olevano sul Tusciano. Un’iniziativa che porta nelle scuole l’esperienza del cinema come dispositivo educativo e la musica come strumento di narrazione, emozione e consapevolezza.

SOUND & VISION esplora la relazione profonda tra suono e immagine, concentrandosi sul ruolo della colonna sonora e sul suo potere di trasformare la percezione dello spettatore. Studenti e docenti saranno accompagnati in un percorso che unisce teoria e sperimentazione, visione e produzione, dalla sensibilizzazione ai linguaggi audiovisivi fino alla creazione di opere originali.

Le scuole coinvolte sono: Istituto Comprensivo di Montecorvino Rovella (dirigente Mariateresa Tedesco), Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano (dirigente Viviana Mangano), Istituto Comprensivo Don Milani–Linguiti di Giffoni Valle Piana (dirigente Daniela Ruffolo), Istituto Comprensivo di Pellezzano (dirigente Grazia Di Ruocco), Istituto Comprensivo Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano (dirigente Mirella Amato) e Istituto Comprensivo Picentia di Pontecagnano Faiano (dirigente Ginevra De Majo).

Il progetto prevede una rassegna cinematografica con film in cui la musica ha un ruolo narrativo centrale, seguita da incontri con esperti. Quattro i laboratori attivi: “Perché la musica può fare” (composizione di colonne sonore), “Il suono e il silenzio” (effetti sonori e tecniche Foley), “Improvvisando improvvisamente” (improvvisazione musicale dal vivo), “La musica e le storie / La musica dentro la Storia” (rapporto tra musica e patrimonio culturale) e “Il corpo che ascolta”, esperienza multisensoriale dedicata agli adolescenti sordi.

Gli studenti realizzeranno inoltre produzioni audiovisive originali – cortometraggi, riletture di scene mute, sperimentazioni di montaggio audio-video – che saranno presentate al pubblico durante l’evento conclusivo di maggio, con una proiezione speciale e una tavola rotonda. A supporto, un kit didattico completo (catalogo online, glossario, materiali di gamification) e una formazione specifica per i docenti.

FOCUS – L’INCONTRO CON RAIZ: VENERDÌ 8 MAGGIO, INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

Momento di grande attesa sarà l’incontro con Raiz – nome d’arte di Gennaro Della Volpe – in programma venerdì 8 maggio alle ore 14:30 presso le sale della Giffoni Multimedia Valley (ingresso libero su prenotazione sul sito www.soundvisionscuola.it). Il cantante, attore e frontman degli Almamegretta, noto al grande pubblico per aver interpretato Salvatore Ricci nella serie di successo “Mare Fuori” e per aver composto il celebre brano “’O mar for”, incontrerà gli alunni e le alunne in un incontro formativo sul tema “Cinema e musica”, portando la sua esperienza artistica e illustrando la connessione fondamentale tra i due linguaggi.

Raiz ha composto numerosi brani per colonne sonore, tra cui “Luna rossa” di Antonio Capuano e “Cuore scatenato” di Gianluca Sodaro (in cui recita anche). Con gli Almamegretta ha partecipato alla colonna sonora di “Passione” di John Turturro, dove compare nuovamente come attore. Ha recitato nel musical premiato a Venezia “Ammore e malavita” (Manetti Bros), in “I bastardi di Pizzofalcone 3” e un suo brano è presente nella colonna sonora di “Gomorra”. Ha inoltre una piccola ma significativa parte nel nuovo film di Sidney Sibilia, “Mixed by Erry”. Raiz ha anche pubblicato per Mondadori il romanzo “Il bacio di Brianna”, tra autobiografia e invenzione, che ritrae la vita di personaggi in giro per l’Europa alla ricerca di riscatto.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per gli studenti, che potranno ascoltare direttamente da un artista di fama nazionale il valore narrativo ed emotivo della musica nel cinema.

SOUND & VISION promuove creatività, conoscenza critica dei media e consapevolezza civica; favorisce l’inclusione attraverso laboratori multisensoriali e strumenti digitali accessibili; stimola l’interesse verso le professioni dell’audiovisivo e sviluppa competenze legate a musica, immagine e narrazione. Un progetto che mette in rete scuole, famiglie, istituzioni e territorio, offrendo agli studenti un’esperienza capace di rivelare la potenza del suono e la magia del cinema come strumenti per leggere, raccontare e trasformare il mondo.